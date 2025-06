Piloto de avião que caiu na Índia declarou 'mayday'; saiba o que significa

Ainda segundo a Anac, há uma outra expressão usada para situações de perigo: "pan, pan". Diz o texto no site oficial da agência: "O sinal radiotelefônico de socorro MAYDAY e o sinal radiotelefônico de urgência PAN, PAN serão usados no início da primeira comunicação de socorro e de urgência, respectivamente, conforme previsto na publicação do DECEA Departamento de Controle do Espaço Aéreo que estabelece as Regras do Ar e Serviços de Tráfego Aéreo. NOTA: No início de qualquer comunicação subsequente do tráfego de socorro e urgência, será permitido utilizar os sinais radiotelefônicos de socorro e urgência."