Petróleo tem forte alta diante de tensões extremas no Oriente Médio

Os preços do petróleo subiram fortemente nesta terça-feira (17), impulsionados pela hipótese de um envolvimento militar dos Estados Unidos no conflito Israel-Irã.

O barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em agosto, aumentou 4,40%, a 76,45 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate, para julho, subiu 4,28%, a 74,84 dólares.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta terça, em sua plataforma Truth Social, uma "RENDIÇÃO INCONDICIONAL" do Irã, especificando que não deseja matar seu guia supremo "pelo menos por enquanto", no quinto dia do confronto militar entre Teerã e Israel desencadeado por um ataque israelense.