Petróleo sobe após diálogo entre Trump e Xi

As cotações do petróleo subiram nesta quinta-feira (5) ao se beneficiarem da perspectiva de uma diminuição das tensões entre Washington e Pequim, após um telefonema entre os presidentes da China, Xi Jinping, e dos Estados Unidos, Donald Trump.

Diante dessas novas declarações, o preço do petróleo absorveu a maior parte das perdas do dia anterior.

Em mensagem em sua rede Truth Social, o presidente americano assegurou que suas equipes e as do líder chinês se reuniriam "em breve" para discutir as tarifas, em um local a definir.

Também assegurou que "não deveria haver mais questões no futuro" sobre o acesso às terras raras chinesas, um importante ponto de discordância entre as duas superpotências.

No início desta semana, o presidente americano evidenciou sua frustração com Pequim, descrevendo as conversas entre as duas principais potências econômicas como difíceis e acusando o país asiático de não respeitar o acordo de desescalada firmado em meados de maio na Suíça.