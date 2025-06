Petróleo recua em meio a tensões pelas negociações com o Irã

Os preços do petróleo recuaram nesta quinta-feira (12), após a forte alta registrada na quarta-feira em meio às tensões entre Teerã e Washington em torno do programa nuclear iraniano.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto caiu 0,59%, para 69,36 dólares.

Em entrevista ao New York Post publicada na quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou estar "menos confiante" quanto a um acordo com Teerã sobre o programa nuclear iraniano.

Desde então, o tom subiu, e os Estados Unidos anunciaram na quarta-feira a retirada de parte de seu pessoal no Oriente Médio após o Irã ameaçar atacar suas bases militares caso as negociações fracassem.

"O mercado está praticamente convencido de que, se fracassarem as negociações sobre o programa nuclear iraniano, as instalações nucleares do Irã serão atacadas", indicou em uma nota Phil Flynn, do Price Futures Group.