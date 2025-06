Pesquisadores querem criar IA que controle a IA

Bengio alerta há anos para os riscos associados ao desenvolvimento da IA, seja em termos de uso malicioso ou por falhas do próprio software. "Os sistemas mais avançados já mostram sinais de autopreservação e comportamento enganoso", destacou o pesquisador. "E isso vai acelerar, à medida que sua capacidade e autonomia aumentarem."

"Um dos principais objetivos é desenvolver uma forma de IA que possa ser usada como proteção, para garantir que a IA se comporte bem", descreveu a empresa. "A IA pode ser extremamente benéfica se garantirmos que ela não vai prejudicar as pessoas, seja porque está nas mãos erradas ou de forma autônoma."

A LawZero também quer trabalhar em uma IA com autonomia limitada, para uso em pesquisas científicas. A organização conta com mais de 15 pesquisadores e recebeu diversas contribuições financeiras, uma delas da organização beneficente Schmidt Sciences, criada pelo ex-chefe do Google Eric Schmidt e por sua mulher, Wendy.