Pesquisadores encontram coral endêmico de Galápagos que acreditavam estar desaparecidos

"Após esses eventos climáticos, não foi mais visto", disse à AFP Inti Keith, pesquisadora do programa de biodiversidade marinha da FCD.

A cientista afirma que ficou em "choque" quando viu um deles no ano passado. "Sempre pensei que havia desaparecido e que eventualmente teríamos que declará-lo como extinto", relatou.

A nova pesquisa relatou 250 colônias vivas nas ilhas Isabela e Ferandina, observou a FCD. Cientistas da California Academy of Sciences (CAS), com a colaboração da Direção do Parque Nacional de Galápagos (DPNG), também participaram da pesquisa.