Pequenas empresas pedem suspensão de tarifas de Trump durante apelação de sentença

Um grupo de pequenas empresas pediu que o bloqueio da maioria das tarifas do presidente americano, Donald Trump, seja aplicado enquanto o governo recorre da decisão.

Na última quarta-feira, o Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos proibiu as chamadas tarifas recíprocas e os impostos aplicados a China, Canadá e México dentro da luta contra o tráfico de fentanil. O governo pediu à corte que suspendesse a aplicação da sentença enquanto o mérito da questão é analisado, um pedido que foi concedido em caráter de emergência pelo órgão de apelação.

Em documento judicial, o grupo alegou que isso "causaria um dano irreparável" a empresas e consumidores de todo o país, uma vez que os pequenos negócios não vão poder planejar pedidos estrangeiros e terão suas relações comerciais afetadas se as tarifas forem mantidas.

"Muitas outras empresas sofrem e continuarão sofrendo com as tarifas do Dia da Libertação caso uma suspensão da sentença seja concedida", destacou o grupo, referindo-se à taxa de 10% que Trump anunciou para a maioria dos parceiros comerciais dos Estados Unidos.