Pelo menos cinco estudantes de Medicina morrem após queda de avião na Índia

Pelo menos cinco estudantes de Medicina morreram após a queda do avião da Boeing na Índia, na manhã desta quinta-feira (12).

De acordo com o jornal The New York Times, a aeronave com 242 pessoas caiu sobre o refeitório da Universidade B.J. Medical College and Civil Hospital, onde entre 60 e 80 estudantes estariam comendo. Segundo a reitora da faculdade Minakshi Parikh, grande parte dos alunos conseguiu escapar, mas 10 ou 12 teriam ficado presos no incêndio.

Não há informações concretas sobre o número de mortos e feridos. O chefe de polícia de Ahmedabad afirmou que "parece não haver sobreviventes" no acidente aéreo. Mais de cem corpos já foram retirados do local do acidente.

— E como o avião caiu em uma área residencial e com alguns escritórios, há mais vítimas — acrescentou o chefe de polícia, G.S. Malik, sem revelar mais detalhes.

Número de mortos

De acordo com o chefe de polícia de Ahmedabad, G.S Malik, 204 corpos foram retirados do local do acidente e 41 feridos foram encaminhados ao hospital. Ele afirmou ainda que é possível que hajam sobreviventes do acidente.

Entre as vítimas estão os que morreram na queda da aeronave e os que morreram nos prédios contra os quais o avião se chocou.

O acidente

A aeronave da Air India estava viajando de Ahmedabad para Londres, no Reino Unido. Mais de 240 pessoas estavam a bordo do Boeing 787-800 Dreamliner.

O Boeing 787 da Air India emitiu um sinal de socorro e "caiu logo após a decolagem em Ahmedabad" às 13h39min no horário local (5h09min de Brasília), informou a a autoridade de aviação civil indiana em um comunicado. A agência destacou que queda aconteceu "fora do perímetro do aeroporto".

Estavam na aeronave 230 passageiros, os dois pilotos e 10 integrantes da tripulação.

Não há brasileiros entre as vítimas. De acordo com a companhia Air India, dos ocupantes do avião 169 são indianos, 53 são britânicos, um é canadense e sete são portugueses.

Entre os passageiros estava um ex-ministro indiano da região de Gujarat estava na aeronave, segundo o jornal local India Today.

Segundo a plataforma de monitoramento FlightRadar24, o avião perdeu a comunicação logo após decolar, a uma altura de cerca de 190 metros em relação ao solo.

Na rede social X, a Air India informou que ainda está apurando detalhes do acidente: