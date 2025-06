Pelo menos 95 feridos nos ataques israelenses contra o Irã

Pelo menos 95 pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira (13) no Irã, em uma onda de ataques de Israel, indicou um funcionário da televisão estatal iraniana.

Israel lançou nesta sexta-feira ataques contra uma centena de alvos no Irã, incluindo instalações nucleares e militares e Teerã, a capital, em uma operação que a República Islâmica considera "uma declaração de guerra".

O Irã informou que os ataques tiraram a vida do poderoso chefe da Guarda Revolucionária, Hosein Salami, e do alto comandante desse exército ideológico iraniano, Gholam Ali Rashid, além de seis cientistas nucleares. Também morreu o chefe do Estado-Maior, Mohammad Bagheri, segundo a televisão estatal.