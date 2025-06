Partido de candidato presidencial baleado suspende atos de campanha na Colômbia

Uribe está em estado grave em uma clínica "com prognóstico neurológico reservado", de acordo com o último boletim médico.

Ele precisa primeiro vencer em uma disputa interna contra outros concorrentes, como as senadoras María Fernanda Cabal e Paloma Valencia. As legisladoras são muito próximas do líder natural do Centro Democrático, o influente ex-presidente Álvaro Uribe (2002-2010).