Parte de grupo de turistas gaúchos que tentava deixar a Indonésia há três dias consegue embarcar para o Brasil

Parte de um grupo de moradores do Rio Grande do Sul que está há três dias tentando sair da Indonésia conseguiu, enfim, deixar o país nesta sexta-feira (27). Ao todo, são 24 turistas que realizaram um passeio por Malásia, Singapura e Indonésia e tinham retorno ao Brasil marcado para a última terça-feira (24).

O regresso foi afetado inicialmente pelo fechamento do espaço aéreo do Catar e dos Emirados Árabes Unidos por algumas horas na segunda-feira (23). O motivo foi um ataque do Irã contra bases militares norte-americanas na região do Golfo Pérsico. Porém, os gaúchos alegam enfrentar dificuldades até o momento.