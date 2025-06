Paris busca direitos legais para o rio Sena

A cidade de Paris pretende dotar o rio Sena de personalidade jurídica para poder defender os interesses do curso d'água e seu ecossistema, no âmbito de um movimento mundial de reconhecimento da natureza, que facilitou atribuir esse tipo de direito a vários lugares no mundo.

Este reconhecimento já foi adotado no caso do rio Whanganui, na Nova Zelândia; na lagoa do Mar Menor, na Espanha; e no bosque dos Cedros, no Equador, acrescentou.