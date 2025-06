Paraguai afirma que conta de presidente no X foi hackeada

O governo do Paraguai confirmou que o presidente do país, Santiago Peña, teve conta oficial na rede social X hackeada nesta segunda-feira, 9, de acordo com o veículo local ABC Color. A presidência da República do Paraguai disse que a "atividade irregular sugere possível acesso não autorizado". Pouco antes, o perfil de Peña na rede social fez uma publicação que afirmava que o Paraguai havia tornado o bitcoin uma "moeda de curso legal" no país. "O presidente Peña confirma reserva de US$ 5 milhões em bitcoins e acesso a títulos para cidadãos habilitados para criptomoedas", diz a postagem.