Panamá descarta negociações com empresa dos EUA para reintegrar milhares de trabalhadores demitidos

O presidente do Panamá, José Raúl Mulino, descartou nesta quinta-feira (12) negociar com a empresa americana Chiquita Brands para reintegrar milhares de funcionários demitidos após mais de um mês de greves e milhões em prejuízos.

Devido aos protestos e bloqueios de estradas pelos trabalhadores, a empresa de produtos feitos com bananas encerrou as atividades e demitiu mais de 6.500 funcionários em Bocas del Toro, fronteira com a Costa Rica.