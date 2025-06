Países da UE pressionam para limitar o uso das redes sociais entre crianças

Preocupados com riscos que vão desde a desinformação e o assédio até a pornografia, vários países da UE pressionam para que o bloco reforce a proteção a menores de idade e limite seu acesso a redes sociais.

A UE já possui normas rígidas de conduta para as plataformas digitais, mas diversos países do bloco, apoiados em estudos sobre os efeitos das redes sociais sobre crianças, buscam que as medidas sejam reforçadas.