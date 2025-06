Pai de Jakob Ingebrigtsen é absolvido em julgamento por violência contra o filho

A justiça norueguesa absolveu Gjert Ingebrigtsen da acusação de violência contra seu filho, o campeão olímpico de atletismo Jakob Ingebrigsten, mas o condenou a 15 dias de prisão em suspensão por maus tratos contra sua filha Ingrid, anunciaram os advogados de ambas as partes nesta segunda-feira (16).

Após um julgamento que começou em 24 de março no tribunal de Sandnes, no sudoeste da Noruega, os juízes absolveram Gjert Ingebrigtsen das acusações de violência física e psicológica contra o campeão olímpico (a quem ele treinou até 2022), mas o condenaram pelo ato violento contra Ingrid.

A jovem de 19 anos acusou seu pai de tê-la golpeado com uma toalha úmida durante uma discussão em janeiro de 2022, mostrando como prova um hematoma no rosto.

Durante o julgamento, Jakob Ingebrigtsen descreveu seu pai como "neurótico", "autoritário" e "manipulador". "Minha infância foi marcada pelo medo", disse no tribunal.

O atleta também relatou episódios de violência física (tapas ou chutes no estômago), segundo a acusação, alguns quando tinha apenas oito anos de idade.

Gjert Ingebrigtsen descreveu-se como um pai "superprotetor", que deu aos seus filhos uma educação "tradicional e patriarcal", mas negou as acusações de abuso.

Os irmãos romperam relações com o pai em 2022.

Jakob Ingebrigtsen é o mais bem-sucedido dos irmãos, com medalhas de ouro no Campeonato Mundial nos 5.000m em 2022 e 2023, além dos títulos nos 1.500m e 3.000m no Mundial de pista coberta deste ano, em Nanquim.