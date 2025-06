Pai de brasileira que morreu na Indonésia lamenta: "Pedaço tirado de mim"

Manoel Marins homenageou a filha Juliana em publicação realizada no Instagram. Captura de tela / Reprodução / Instagram

Em postagem no Instagram, Manoel Marins, pai de Juliana Marins, manifestou-se após a morte da filha na terça-feira (24). Na publicação, ele colocou uma foto da jovem acompanhada da letra da música Pedaço De Mim, de Chico Buarque.

Juliana caiu em um penhasco no último sábado (21), enquanto fazia uma trilha do Monte Rinjani, na Indonésia. Marins chegou a viajar ao país para acompanhar o resgate da filha, porém, quando chegou lá, recebeu a confirmação da morte da filha.

Nesta quarta-feira (25), equipes de resgate começaram uma operação para tentar retirar o corpo de Juliana do Monte Rinjani. De acordo com o governo do país, participaram da ação três equipes de resgate, totalizando sete pessoas que estão acampadas em profundidades diferentes do penhasco: 400 e 600 metros.

Como foi a queda de Juliana Marins

De acordo com a irmã de Juliana, a queda aconteceu no último sábado enquanto ela fazia uma trilha no vulcão Rinjani, com um grupo de mais cinco pessoas e um guia local. A caminhada já estava no segundo dia quando a brasileira disse ao guia que estava cansada para continuar. Ele teria falado para ela descansar e seguido viagem com os demais turistas.

— A gente tinha recebido a informação que o guia tinha ficado com ela, que ela tinha tropeçado e caído. Não foi isso que aconteceu — disse Mariana Marins.

Ela ainda completou:

— O guia só seguiu viagem para chegar até o cume. A gente só tem essas informações de mídia local. Juliana ficou desesperada porque ninguém mais voltou e caiu. Abandonaram Juliana.

Buscas foram iniciadas anteriormente, mas interrompidas em razão das condições climáticas.

A forma como as autoridades da Indonésia trataram o caso foi criticada pela família, que afirmou que o comportamento do tempo é padrão nesta época do ano: "Eles têm ciência disso e não agilizam o processo de resgate! Lento, sem planejamento, competência e estrutura!".

Quem era Juliana Marins

Juliana Marins era natural de Niterói (RJ). Aos 26 anos, ela tinha formação em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Em seu perfil no Instagram, costumava compartilhar registros de viagens e praticando pole dance. Juliana havia embarcado para um mochilão pela Ásia em fevereiro.

Em quatro meses de viagem, antes de chegar à Indonésia, a jovem visitou países como Filipinas, Tailândia e Vietnã. Há cerca de três semanas, ela relatou que teve crises de ansiedade e afirmou nunca ter se sentido tão viva quanto durante a viagem: