"Ou haverá paz, ou haverá tragédia", diz Trump sobre ataque realizado contra o Irã

Trump discursa depois de ordenar ataque contra o Irã. Carlos Barria / POOL/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um pronunciamento na noite deste sábado (21) a respeito do ataque dos EUA contra instalações nucleares do Irã. Num breve pronunciamento, Trump chamou o país persa de "o bully" do Oriente Médio e justificou o ataque como necessário para a paz mundial.

Veja trechos do pronunciamento:

"Há pouco tempo, os EUA realizaram um ataque de alta precisão sobre as três principais instalações nucleares do Irã: Fordow, Natanz e a da Guarda Revolucionária — guardem esses nomes. Foi um ataque de alta precisão com o objetivo de destruir a capacidade nuclear iraniana, para que o país deixe de ser uma ameaça nuclear e de terror.

Isso é muito importante para o mundo. Os ataques foram espetaculares, um grande sucesso contra essas instalações de enriquecimento de urânio. Sabemos que agora esse "bully" do Oriente Médio vai ter que aceitar a paz, e será muito mais fácil."

"Ou haverá paz, ou haverá tragédia para o Irã. Que cessem os ataques que vimos nos últimos oito dias. Hoje foi o dia mais difícil de todos e talvez o mais letal. Mas se a paz não vier rápido, nós continuaremos atacando".

Mais cedo, em postagem nas redes sociais o presidente Donald Trump afirmou que o país atacou instalações nucleares do Irã. É a primeira vez que o mandatário norte-americano afirma que os Estados Unidos entraram na guerra contra o país persa.

"Nós completamos nosso bem sucedido ataque a três instalações nucleares no Irã, incluindo Fordow, Natanz e Esfahan", afirmou Trump. "Todos os aviões estão fora do espaço aéreo iraniano".

Segundo ele, uma "carga completa de bombas" foi lançada na instalação principal, Fordow. "Todos os aviões estão em segurança a caminho de casa. Parabéns aos nossos grandes guerreiros americanos. Não há outro exército no mundo que pudesse ter feito isso. AGORA É A HORA DA PAZ! Agradecemos a sua atenção a este assunto", finalizou.

Na sexta-feira (20), Trump havia afirmado que o Irã tinham "no máximo duas semanas" para evitar possíveis ataques aéreos dos Estados Unidos, e afirmou que a Europa não teria sucesso nas negociações de paz entre a república islâmica e Israel. Diplomatas dos dois países estão reunidos em Genebra, na Suíça.

O discurso na íntegra

Obrigado a todos. Há pouco tempo, as forças armadas dos EUA realizaram ataques massivos e precisos contra as três principais instalações nucleares do regime iraniano — Fordow, Natanz e Esfahan.

Todos ouviram esses nomes por anos enquanto eles construíam essa terrível estrutura destrutiva. Nosso objetivo era destruir a capacidade iraniana de enriquecimento nuclear e acabar com a ameaça nuclear representada pelo principal Estado patrocinador do terrorismo no mundo.

Hoje à noite, posso informar ao mundo que os ataques foram um sucesso militar espetacular. As principais instalações de enriquecimento nuclear do Irã foram completamente e totalmente obliteradas. O Irã, o valentão do Oriente Médio, agora deve fazer a paz.

Se não o fizer, ataques futuros serão muito maiores e muito mais fáceis. Por 40 anos, o Irã tem dito "morte à América, morte a Israel". Eles têm matado nosso povo, arrancando braços e pernas com bombas nas estradas.

Essa era a especialidade deles. Perdemos mais de mil pessoas, e centenas de milhares no Oriente Médio e ao redor do mundo morreram diretamente por causa do ódio deles. Em particular, muitos foram mortos pelo general deles, Qasem Soleimani.

Decidi há muito tempo que não permitiria que isso continuasse. Isso vai acabar. Quero agradecer e parabenizar o primeiro-ministro Bibi Netanyahu. Trabalhamos como uma equipe como talvez nenhuma outra jamais tenha trabalhado antes. E avançamos muito para apagar essa terrível ameaça a Israel.

Quero agradecer ao exército israelense pelo trabalho maravilhoso que fizeram. E, o mais importante, quero parabenizar os grandes patriotas americanos que pilotaram aquelas magníficas máquinas hoje à noite, e todas as forças militares dos Estados Unidos, em uma operação como o mundo não via há muitas, muitas décadas.

Espero que não precisemos mais de seus serviços nessa capacidade. Espero que sim. Também quero parabenizar o presidente do Estado-Maior Conjunto, general Dan Rainey Kane — um general espetacular — e todas as mentes militares brilhantes envolvidas neste ataque.

Dito tudo isso, isso não pode continuar. Haverá ou paz, ou uma tragédia para o Irã muito maior do que a que vimos nos últimos oito dias. Lembrem-se, ainda restam muitos alvos. O de hoje à noite foi o mais difícil de todos, de longe, e talvez o mais letal.

Mas se a paz não chegar rapidamente, iremos atrás desses outros alvos com precisão, rapidez e habilidade. A maioria deles pode ser eliminada em questão de minutos. Não há exército no mundo que pudesse fazer o que fizemos hoje à noite, nem de longe.

Nunca houve um exército que pudesse realizar o que aconteceu há pouco tempo. Amanhã, o general Kane e o secretário de Defesa Pete Hegseth farão uma coletiva de imprensa às 8h no Pentágono. Quero agradecer a todos e, em particular, a Deus.