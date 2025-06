Otan se reúne sob protestos, ameaça da Rússia e guerra entre Israel e Irã

A Otan deve oficializar na cúpula que começa nesta terça-feira, 24, em Haia, na Holanda, o acordo para aumentar os gastos militares para até 3,5% do PIB de cada país-membro. O encontro acontece sob pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, que deve comparecer. Ele insiste que os aliados se comprometam a gastar mais em defesa.

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, afirmou ontem em entrevista coletiva que se a Rússia atacar qualquer país da aliança militar nas condições em que esses aliados se encontram hoje a resposta "já seria devastadora". No entanto, ele argumentou que, com tantas instabilidades geopolíticas, é necessário reforçar o orçamento direcionado à defesa dos países da aliança.

O Reino Unido se comprometeu ontem a alcançar uma meta de 5% de seu PIB com gastos de segurança e defesa até 2035, segundo o primeiro-ministro Keir Starmer. "Esta é uma oportunidade para aprofundar o nosso compromisso com a Otan e fomentar ainda mais o investimento na segurança e na resiliência da nação", declarou o líder trabalhista. Starmer havia prometido em fevereiro aumentar o gasto em defesa do Reino Unido para 2,5% do PIB até 2027, e para 3% em algum momento no início da década de 2030.