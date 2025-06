Otan reúne líderes em Haia para discutir gastos com defesa e buscar união entre aliados

Os líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) se reúnem nesta terça-feira (24) para o início de uma cúpula de dois dias em Haia, na Holanda, que pode gerar um novo comprometimento de gastos com defesa ou ampliar divisões entre os 32 aliados.

É provável que os países endossem a meta de gastar 5% do seu Produto Interno Bruto (PIB) em segurança, para cumprir os planos da aliança de defesa contra ataques externos. No entanto, a Espanha afirmou que não pode fazê-lo e chamou a meta de "irracional". A Eslováquia afirmou que reserva o direito de decidir como atingir a meta até o novo prazo, em 2035.

Antes da reunião de dois dias, Reino Unido, França e Alemanha se comprometeram com a meta de 5%. O país anfitrião, a Holanda, também está a bordo. Nações próximas às fronteiras da Ucrânia, Rússia e Belarus já haviam se comprometido a fazê-lo.

Esta também será a primeira aparição do presidente dos EUA, Donald Trump, na Otan desde seu retorno à Casa Branca, mas o destaque deverá ser o recente envolvimento americano no conflito do Oriente Médio e o anúncio repentino de um cessar-fogo entre Israel e Irã.

Há preocupações de que o conflito desvie a atenção da Ucrânia, que foi o principal tema da cúpula da Otan nos últimos quatro anos e cujo pedido para entrar na aliança militar foi colocado em "modo de espera" por Trump. É uma grande mudança desde a cúpula em Washington no ano passado, quando o comunicado incluía uma promessa de fornecer assistência de segurança a longo prazo à Ucrânia, e um compromisso de apoiar o país "em seu caminho irreversível" para a adesão à Otan. Fonte: Associated Press*.