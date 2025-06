Otan: aliados se comprometem a investir 5% do PIB anualmente em requisitos básicos de defesa

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) informou que os aliados se comprometeram a investir 5% do Produto Interno Bruto (PIB) anualmente em requisitos básicos de defesa, bem como em gastos relacionados à defesa e segurança até 2035, em comunicado oficial emitido nesta quarta-feira, 25, após reunião em Haia, na Holanda. A medida visa a garantia das obrigações individuais e coletivas, de acordo com o Artigo 3 do Tratado de Washington. Atualmente, o compromisso é de 2% do PIB.