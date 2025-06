Organizações judaicas nos EUA criticam estratégia de Trump contra o antissemitismo

Ataques contra funcionários da embaixada de Israel em Washington, bombas incendiárias contra uma passeata no Colorado para pedir a libertação dos reféns israelenses sob poder do Hamas, tensões elevadas nas universidades: a violência relacionada ao ódio contra os judeus ou Israel disparou nos Estados Unidos.

Stefanie Fox, diretora da organização Jewish Voice for Peace (JVP), afirma que não há dúvida de que "o Projeto Esther traça o caminho para que a administração Trump refine a regulamentação legal que promoverá o avanço dos objetivos de seu movimento MAGA" (Make America Great Again, Tornar os Estados Unidos Grandes de Novo)".

A JVP, uma organização judaica que pede a "interrupção do genocídio em Gaza", é citada no Projeto Esther como integrante da "rede de apoio" do movimento palestino Hamas.

Embora 89% dos judeus americanos afirmem que estão preocupados com o antissemitismo, 64% desaprovam os esforços do presidente para combatê-lo, segundo uma pesquisa recente do Jewish Voters Resource Center, um instituto especializado no eleitorado judaico americano.