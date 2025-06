ONU realiza cúpula na França para restaurar a esperança nos oceanos

O futuro dos oceanos e a quantidade de ajuda para combater sua exploração excessiva e poluição são o foco de uma cúpula da ONU que começa na próxima semana no balneário francês de Nice.

O presidente americano, Donald Trump, anunciou recentemente que promoverá a mineração do fundo do mar em águas internacionais, o que gerou críticas generalizadas.

Espera-se que as nações presentes adotem uma "Declaração de Nice" para ratificar as proteções oceânicas mais rigorosas, juntamente com compromissos adicionais voluntários por parte de governos individuais.