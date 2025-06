ONU denuncia decisão 'deliberada' de Israel de privar habitantes de Gaza 'dos meios para sobreviver'

Na terça-feira, 27 pessoas morreram no sul de Gaza quando as tropas israelenses abriram fogo perto de um local de ajuda da GHF, e o Exército afirmou que o incidente estava sendo investigado.

"Ainda ontem (terça-feira), dezenas de pessoas foram dadas como mortas em hospitais depois que as forças israelenses anunciaram que haviam aberto fogo. Esse é o resultado de uma série de decisões deliberadas que privaram sistematicamente dois milhões de pessoas do essencial para sua sobrevivência", escreveu Tom Fletcher, funcionário da ONU, em um comunicado.

"Abram as passagens, todas elas. Deixem a ajuda que salva vidas passar em grande escala, em todas as direções. Suspendam as restrições sobre com o que e com quanta ajuda podemos entrar".