Onde estão as bases americanas no Oriente Médio que podem ser alvo de retaliação do Irã

EUA têm bases espalhadas pela região. KAYLA BARTKOWSKI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cerca de 40 mil soldados e civis americanos trabalham para o Pentágono no Oriente Médio e podem estar na linha de fogo direta do Irã se o país persa cumprir as ameaças de retaliação aos ataques dos EUA contra três instalações nucleares.

Conforme o jornal The New York Times, há bases dos EUA ou locais com presença recente de tropas americanas em diversos países próximos ao Irã (veja no mapa abaixo), como Iraque, Bahrein e Kuwait, que podem ser os primeiros alvos de ataques iranianos, conforme especialistas. Pessoal americano não-essencial e parentes já foram retirados das embaixadas dos três países.

Ainda segundo analistas, levaria três ou quatro minutos para um míssil balístico disparado do Irã atingir bases em países do Golfo que abrigam tropas americanas.

No Iraque, há cerca de 2,5 mil soldados e prestadores de serviço americanos, baseados na capital Bagdá, no norte e no deserto ocidental do país. Drones de forças xiitas apoiadas pelo Irã já atacaram a base desértica de Ain al-Asad na última semana. As forças americanas estacionadas lá abateram os veículos aéreos.

Um quartel em Manama, capital do Bahrein, abriga outros 9 mil militares e civis americanos. Parte da missão de quem está no local é garantir a segurança de navios comerciais que passam pelo Estreito de Ormuz, crucial para o suprimento mundial de petróleo.