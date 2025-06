Onde está o urânio iraniano? A grande incógnita após o ataque americano

Diante do tom triunfalista dos Estados Unidos após o ataque lançado no domingo contra o Irã, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) exige ter acesso aos locais afetados, e especialistas evitam tirar conclusões precipitadas.

Muitas perguntas seguem sem resposta, especialmente sobre o paradeiro do estoque de urânio enriquecido a 60%.

A AIEA, organismo de controle nuclear da ONU, está preocupada com as reservas de 408,6 kg de urânio enriquecido a 60%, que seu pessoal viu pela última vez em 10 de junho.

As inquietações aumentaram quando, em 13 de junho - quando Israel lançou os ataques contra o Irã -, o chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araqchi, enviou uma carta à AIEA informando que haviam sido implementadas "medidas especiais para proteger os equipamentos e o material nuclear".

Imagens de satélite mostram a movimentação de veículos perto de um dos acessos subterrâneos de Fordo antes do ataque americano.

O vice-presidente americano, JD Vance, admitiu, em declarações à emissora ABC, que será preciso se ocupar do combustível "nas próximas semanas".

No entanto, nem todas as centrífugas estão registradas. Algumas foram armazenadas em locais desconhecidos nos últimos anos, em um contexto de deterioração na cooperação com a AIEA, segundo especialistas.