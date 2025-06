Oito pessoas morreram nos últimos cinco anos em trilhas de vulcão onde brasileira caiu na Indonésia

É o que indicam dados do governo da Indonésia divulgados em março deste ano, conforme o g1 . O recorde de mortes no período é de 2023, quando três pessoas morreram em trilhas do Parque Nacional da Indonésia.

Juliana realizava uma trilha para escalar o Monte Rinjani, um dos destinos turísticos mais procurados da Indonésia. A brasileira caiu às margens do vulcão no último sábado (21) e foi avistada no mesmo dia a cerca de 300 metros do cume. Após tentativas frustradas de resgate, ela foi encontrada sem vida nesta terça-feira, a mais de 500 metros do penhasco.