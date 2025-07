Oito países querem avançar em impostos a jatos privados e classes executivas

Oito países, entre eles França, Quênia e Espanha, criaram nesta segunda-feira (30) uma coalizão para avançar na tributação do setor aéreo, com a perspectiva de impor taxas aos jatos privados e aos passageiros que viajam em classes premium.

Esta coalizão, anunciada durante uma conferência da ONU sobre financiamento ao desenvolvimento, que foi inaugurada na segunda-feira na cidade espanhola de Sevilha, "trabalhará a favor de uma maior contribuição do setor da aviação" para "a resiliência climática", anunciou o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez.

Os oito países envolvidos - França, Quênia, Espanha, Benin, Serra Leoa, Somália, Barbados e Antígua e Barbuda - se concentrarão, em particular, na introdução de "uma taxa específica para as passagens de classe executiva e os jatos privados", acrescentou.

O objetivo é "aumentar o número de países que aplicam impostos sobre as passagens de avião, incluindo as viagens de luxo, e tributar os jatos privados com base nas melhores práticas", ao mesmo tempo em que se garante "maior progressividade nos países que já possuem esses impostos", disse o governo francês.