Ofensiva dos EUA contra o Irã gera críticas e elogios de líderes internacionais

O ataque dos Estados Unidos a três instalações nucleares do Irã — Fordow, Natanz e Isfahan — gerou forte repercussão internacional neste sábado (21) . A ofensiva foi anunciada pelo governo norte-americano como uma ação contra o avanço do programa nuclear iraniano.

Aliado dos EUA, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, elogiou a operação e agradeceu ao presidente Donald Trump pela iniciativa. Segundo ele, a ação marca “um ponto de inflexão histórico” e foi realizada em “total coordenação” entre as forças israelenses e norte-americanas. “Prometi que as instalações nucleares do Irã seriam destruídas.