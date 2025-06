O que implica a meta da Otan de subir gastos com defesa a 5%?

Sob a pressão de Donald Trump e do esforço de guerra russo na Ucrânia, os países da Otan devem estabelecer nesta quarta-feira(25) um aumento radical em seus gastos militares, o que exigirá um minucioso monitoramento ano após ano.

Os países da Aliança Atlântica se comprometerão a atingir um investimento em defesa equivalente a 5% do PIB nacional até 2035.

Também porque esse valor corresponde ao necessário para manter as capacidades de defesa da Otan contra a Rússia.

As novas metas de capacidade militar foram oficialmente aprovadas pelos ministros da Defesa do grupo no início de junho.