O que faz a Guarda Nacional dos EUA?

Após protestos contra as operações anti-imigração em Los Angeles, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou milhares de soldados da Guarda Nacional (National Guard) e centenas de fuzileiros navais para defender sedes do governo federal, uma ação que foi duramente criticada pelo governador da Califórnia.

Ao contrário de outros ramos do Exército americano, a Guarda Nacional desempenha funções tanto em nível estadual quanto federal e é organizada em grupos com bases nos 50 estados, além do Distrito de Columbia, que abriga a capital, Washington, e os territórios americanos de Porto Rico, Guam e Ilhas Virgens.