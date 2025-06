O que dizem os familiares da brasileira que caiu em vulcão na Indonésia

Jovem foi avistada a mais de 500 metros de profundidade no penhasco. Reprodução / Reprodução

A publicitária brasileira Juliana Marins, 26 anos, caiu durante uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia, no último sábado (22). Dois dias depois do acidente, ainda não há confirmação sobre o salvamento dela. Os familiares da turista apelam para que haja agilidade no resgate.

A jovem teria sido avistada por um drone a mais de 500 metros de profundidade no penhasco, e imóvel. As informações foram divulgadas pelo perfil do Parque Nacional do Monte Rinjani, nas redes sociais.

Conforme a publicação, a operação enfrenta terreno extremamente difícil e condições climáticas instáveis. Desde que o acidente aconteceu e as autoridades foram acionadas, já ocorreram outras tentativas de resgate, todas interrompidas antes que os socorristas chegassem até a brasileira.

O que diz a família de Juliana Marins

Por volta das 10h (horário de Brasília) desta segunda-feira (23), a família da jovem informou nas redes sociais que dois alpinistas bem experientes da região estão indo ao local do acidente.

O pai de Juliana, Manoel Marins, está viajando rumo à Indonésia para acompanhar a operação de resgate, mas nesta segunda-feira permanecia em Lisboa, Portugal. Isso porque, para chegar à Indonésia, o voo precisa passar por Doha, no Catar, cujo espaço aéreo está fechado em função de ataques do Irã a uma base militar dos Estados Unidos no Catar.

"Estamos aqui no aeroporto de Lisboa e infelizmente soubemos que o espaço aéreo do Catar e Doha foi fechado. Nosso voo obrigatoriamente passa por Doha. Não sei se será possível viajar ainda hoje pra lá", afirma o pai.

Localização de Juliana

Um perfil criado pela família da jovem está divulgando atualizações sobre o caso. A página afirmou que Juliana parecia estar a 600 metros desfiladeiro abaixo:

"Um dia inteiro e eles avançaram apenas 250 metros abaixo, faltavam 350 metros para chegar na Juliana e eles recuaram. Mais uma vez! Mais um dia! Nós precisamos de ajuda, nós precisamos que o resgate chegue até Juliana com urgência!"

Informações desencontradas

Através dos stories da conta oficial do resgate, a irmã da Juliana falou sobre as informações desencontradas.

Ela esclareceu que pediu para alguns perfis próximos apagarem informações que não sejam confirmadas, evitando a propagação de informações que dificultem a visibilidade do caso.

Também esclareceu que qualquer informação oficial será dada primeiramente pelo perfil.

Abandonada pelo guia

Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, Mariana Marins, irmã de Juliana, afirmou que a jovem foi abandonada pelo guia mais de uma hora antes do acidente:

— Descobrimos isso em contato com pessoas que trabalham no parque. Juliana estava nesse grupo com cinco pessoas e o guia, porém ficou muito cansada e pediu para parar um pouco. Eles seguiram em frente e o guia não ficou com ela — disse em entrevista.

— O guia falou: "então descansa", e seguiu viagem. A gente tinha recebido a informação que o guia tinha ficado com ela, que ela tinha tropeçado e caído. Não foi isso que aconteceu. O guia só seguiu viagem para chegar até o cume. A gente só tem essas informações de mídia local. Juliana ficou desesperada porque ninguém mais voltou e caiu. Abandonaram Juliana — contou Mariana.

O profissional só teria se dado conta do desaparecimento da brasileira quando voltou ao ponto em que ela estava:

— Ela não sabia para onde ir, não sabia o que fazer. Quando o guia voltou, porque viu que ela estava demorando muito, ele viu que ela tinha caído lá embaixo — relatou a irmã.

Críticas ao Parque

Segundo o perfil oficial da família, as atividades no Parque Nacional do Monte Rinjani, onde ocorreu a queda de Juliana, seguem funcionando normalmente. Além disso, turistas continuam na trilha:

"O parque segue com a sua atividade normalmente, turistas continuam fazendo a trilha enquanto Juliana está precisando de socorro. Nós não sabemos o estado de saúde dela. Ela segue sem água, comida e agasalhos por 3 dias! Nós precisamos de ajuda, por favor! Nós precisamos de resgate para Juliana Marins", escreveu a família.

Buscas interrompidas

O trabalho de buscas foi interrompido nessa segunda-feira (23). De acordo com familiares, foi em função do mau tempo.

"Às 16h do horário local (5h em Brasília), o resgate foi interrompido por condições climáticas. Mas antes já havia sido dito que eles parariam ao entardecer por não operarem à noite", informou o perfil.

Em imagens, foi possível ver a virada climática no parque durante a tarde, em comparação a como amanheceu.

"Aparentemente é padrão nessa época do ano que o clima se comporte dessa forma, eles têm ciência disso e não agilizam o processo de resgate! Lento, sem planejamento, sem competência e estrutura!"

Alpinistas experientes

Foi confirmado que dois guias experientes e referências na região estavam tentando ir ao resgate de Juliana, com equipamentos específicos.

Deste modo, os profissionais conseguiriam seguir na trilha do local mesmo durante a noite.