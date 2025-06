O que atrai os turistas que vão ao vulcão Rinjani

Com 3.726 metros, é o segundo vulcão mais alto da Indonésia.

Vizinho da ilha de Bali , o Monte Rinjani esteve no centro das notícias nos últimos dias após o acidente envolvendo a brasileira Juliana Marins , que caiu do monte enquanto fazia uma trilha e foi encontrada morta pelo resgate.

O destino turístico asiático é popularmente conhecido pela prática de trekking — caminhadas em trilhas naturais para mais contato com a natureza. Chamado de monte, o Rinjani é, na verdade, um vulcão .

O vulcão Rinjani

Para chegar ao topo do Rinjani, é necessário encarar uma trilha de três dias . Com 3.726 metros , é o segundo vulcão mais alto da Indonésia , perdendo para o Kerinci, na ilha de Sumatra.

Rinjani é considerado um lugar sagrado pelos locais, que percorrem o caminho até o topo com oferendas para deuses e entidades sagradas.

Um dos destaques do local é o lago da cratera do vulcão, chamado de Danau Segara Anak (traduzido para "filho do mar").