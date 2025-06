O jornalismo visual do mundo nas fotos da semana

A semana começou com protestos na cidade de Veneza, no nordeste da Itália. Na ocasião, ativistas do Greenpeace expuseram uma bandeira gigante com a escrita ''If you can rent Vecine for your wedding, you can pay more tax'' (se você consegue alugar Veneza para o seu casamento, você pode pagar mais impostos, em Português), após a cidade italiana ser sede do casamento entre o bilionário Jeff Bezos, fundador e CEO da Amazon, e a jornalista Lauren Sanchez. O retrato aéreo é de Stefano Rellandini.