O casamento suntuoso de Jeff Bezos causa desconforto em Veneza

Cerca de 200 personalidades comparecerão esta semana em Veneza de iate ou jato privado para participar do luxuoso casamento do fundador da Amazon, Jeff Bezos, acusado por alguns habitantes de invadir a cidade italiana.

O milionário de 61 anos e sua futura esposa, a jornalista Lauren Sánchez, de 55 anos, gastaram milhões de dólares para se casar na Cidade dos Canais. A festa começará na quinta-feira e terminará no sábado com uma cerimônia em um local secreto por motivos de segurança.

O casamento poderia acontecer na igreja da Misericórdia ou no Arsenal, os magníficos edifícios de tijolos vermelhos do antigo estaleiro naval de quando a frota veneziana dominava o Mediterrâneo.

Há onze anos, a cidade acolheu o casamento do ator americano George Clooney, mas essa união não gerou debate. No entanto, Bezos, um dos homens mais ricos do planeta, é uma figura mais controversa, em parte devido às críticas às condições de trabalho na Amazon.

- "No space for Bezos" -

Na segunda-feira, um grupo de ativistas exibiu um cartaz gigante na praça San Marco com uma foto do magnata rindo acompanhado da mensagem: "Se você pode alugar Veneza para o seu casamento, pode pagar mais impostos".

Liderando o movimento "No space for Bezos" (Sem espaço para Bezos), Tommaso Cacciari, de 47 anos, denuncia em declarações à AFP "o uso de Veneza como se fosse um salão de baile privado, mais do que uma cidade real com seus habitantes, sua fragilidade e seus problemas".