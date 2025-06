Nova York reforça segurança em locais sensíveis após tensões no Oriente Médio

Diante da escalada de tensões no Oriente Médio, autoridades de Nova York reforçaram a segurança em pontos sensíveis da cidade. O prefeito Eric Adams afirmou neste domingo, em publicação no X, que ele e a comissária da polícia local (NYPD, na sigla em inglês), Jessica Tisch, se reuniram com contatos internacionais para tratar dos efeitos do conflito na metrópole.