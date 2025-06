Nova série de explosões atinge a capital do Irã horas antes de cessar-fogo

A capital iraniana, Teerã, foi atingida por uma série de explosões durante a noite desta segunda-feira (23) no horário de Brasília — madrugada de terça-feira (24) no horário local — de acordo com jornalistas da AFP no Irã.

Aeronaves militares sobrevoavam a cidade quando as explosões atingiram o norte e o centro de Teerã por volta das 3h30min no horário local (20h no horário de Brasília).

Ainda não há informações sobre vítimas, estruturas atingidas nem autoria dos ataques.

As explosões ocorreram horas antes de um cessar-fogo entrar em vigor às 1h (de Brasília), de acordo com um anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump. Segundo ele, a interrupção dos ataques seriam "total e completa" após um período de seis horas para encerrar os ataques em andamento.

Segundo Trump, primeiro, o Irã irá interromper os ataques por 12 horas. Após, será a vez de Israel, com mais 12 horas.