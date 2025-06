Nova onda de ataque do Irã mata pelo menos cinco pessoas em Israel

Um míssil caiu perto do Consulado dos Estados Unidos em Tel-Aviv, sem provocar grandes danos, segundo o embaixador norte-americano em Israel, Mike Huckabee. Nenhum membro da representação ficou ferido.

O Irã anunciou ter lançado cerca de cem mísseis e prometeu seguir com as retaliações aos ataques de Israel contra a infraestrutura militar e nuclear do país.