No primeiro dia de trégua, Irã diz estar pronto para retomar negociações com EUA

O governo do Irã afirmou nesta terça-feira (24) que está disposto a retornar à mesa de negociação com os Estados Unidos para tratar sobre seu programa nuclear, no primeiro dia de uma frágil trégua após quase duas semanas de guerra entre Irã e Israel.

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, se disse "disposto a resolver os problemas [...] na mesa de negociações" com os Estados Unidos, e insistiu em que o seu país não busca fabricar armas nucleares, mas "apenas fazer valer os seus direitos legítimos" de prosseguir com o seu programa nuclear civil.

O chefe do Estado-Maior do Exército indicou que Israel voltará a se concentrar em sua luta contra o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza.

As autoridades aeroportuárias israelenses informaram o "retorno à normalidade" do tráfego aéreo, enquanto no Irã o espaço aéreo permanecerá fechado até quarta-feira, segundo as autoridades.