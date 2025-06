Nintendo moderniza 'Mario Kart' para lançamento de Switch 2

Para o episódio inédito de Mario Kart que acompanhará o lançamento do console Switch 2 na quinta-feira (5), a gigante dos videogames Nintendo apostou em ingredientes que levaram ao sucesso títulos como "Fortnite".

"Queríamos mudar completamente o conceito para torná-lo jogável em um mundo mais amplo", explicou o produtor do jogo, Yabuki Kosuke, em uma entrevista publicada no site do grupo japonês.