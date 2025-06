Netanyahu vê 'oportunidades' de libertar reféns em Gaza, onde ataques de Israel deixam 34 mortos

O premiê israelense disse que, com a "vitória" contra o Irã, após uma guerra sem precedentes que durou 12 dias e terminou com um cessar-fogo decretado na terça-feira passada, "foram abertas muitas oportunidades" para resgatar os reféns.

O exército israelense informou à AFP que não pode comentar estes informes, mas disse que está lutando "para desmantelar as capacidades militares do Hamas" em sua ofensiva contra o movimento que governa Gaza, em resposta ao ataque de milicianos islamistas em Israel em 7 de outubro de 2023.

As forças israelenses "vão operar com intensidade nestas áreas, e estas operações militares serão intensificadas e expandidas (...) para destruir as capacidades das organizações terroristas", informou o porta-voz militar Avichay Adraee em um comunicado no X.