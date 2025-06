Netanyahu, o sacrifício do filho e uma onda de críticas

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, caminha sobre uma camada fina de gelo - mas nem sempre toma cuidado com seus passos. Há um bom tempo, ele pede que a população de Israel faça sacrifícios em nome do esforço de guerra. Na quinta-feira, 19, quando visitou um hospital atacado pelo Irã, ele apontou para o sacrifício da própria família em meio ao sangue, suor e lágrimas de toda a população: o segundo adiamento do casamento de seu filho.