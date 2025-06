Netanyahu diz que ataques contra o Irã buscam proteger Israel e o mundo do "regime incendiário"

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse neste domingo (15), em entrevista à emissora de TV norte-americana Fox News, que os ataques iniciados na última sexta-feira (13) contra o Irã têm o objetivo de proteger Israel e o mundo inteiro do "regime incendiário".

O premier israelense também ressaltou que uma mudança de regime não é o objetivo das operações no Irã, mas pode ser o resultado.

— Não haverá um segundo Holocausto. Precisamos agir agora — afirmou, acrescentando que a força aérea de Israel matou o chefe de inteligência do Corpo da Guarda Revolucionária do Irã junto com seu vice em Teerã.