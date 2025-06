Netanyahu diz que assassinar líder supremo do Irã "acabaria com o conflito"

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , afirmou nesta segunda-feira (16) que matar o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, "acabaria com o conflito " entre os dois países.

Desde sexta-feira, Israel tem bombardeado instalações nucleares e militares no Irã, matando comandantes e cientistas nucleares. O regime iraniano reagiu com lançamentos de mísseis.

"Ele é como um Hitler moderno", diz Netanyahu

— Na verdade, o que Israel está fazendo é impedir isso, colocar fim a essa agressão, e só podemos fazer isso enfrentando as forças do mal.

O que diz o aiatolá Ali Khamenei

"O regime sionista cometeu um crime em nosso querido país hoje ao amanhecer, com suas mãos satânicas e ensanguentadas. Revelou sua natureza maliciosa ainda mais do que antes, ao atacar áreas residenciais. O regime sionista deve se preparar para uma punição severa ", escreveu Khamenei.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi , enviou uma carta ao presidente da ONU, na qual classifica as ações israelenses como "exemplos claros de terrorismo".

Entenda

As duas maiores potências militares do Oriente Médio, que já foram aliados no passado, entraram no momento mais tenso de suas relações neste ataque. Israel atacou o Irã com a justificativa que o país está construindo bombas atômicas, que poderiam ser usadas contra Tel-Aviv. O Irã nega e sustenta que usa tecnologia atômica apenas para fins pacíficos, como a produção de energia.