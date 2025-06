Navio com 3 mil carros pega fogo e é abandonado no meio do Oceano Pacífico 

Após ser atingido por um incêndio na terça-feira (3), uma embarcação que transportava cerca de 3 mil veículos rumo ao México foi abandonada no meio do Oceano Pacífico.

De acordo com o jornal O Globo, o fogo teria começado em um dos conveses do navio Morning Midas, da empresa Zodiac Maritime, no qual eram transportados cerca de 800 veículos elétricos (EVs).