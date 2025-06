Nasce Violeta, a primeira filha de Gabriel Boric, presidente do Chile

O presidente do Chile, Gabriel Boric, se tornou pai na quarta-feira (25) à noite com o nascimento de sua primeira filha, Violeta Boric Carrasco, anunciou o chefe de Estado à imprensa.

A companheira do presidente, Paula Carrasco, de 31 anos e mãe de um menino, é uma química ambiental que trabalha no Ministério do Meio Ambiente e jogadora de basquete profissional. Boric a conheceu em outubro de 2023, quando o país recebeu os Jogos Pan-Americanos.