Não se deve permitir que Irã desenvolva a arma nuclear, diz chefe da Otan

"Meu maior medo é que o Irã possua, possa utilizar e implantar uma arma nuclear para consolidar seu controle sobre Israel, toda a região e outras partes do mundo", insistiu o líder da Otan.

"Não concordo que o que os Estados Unidos fizeram seja contrário ao direito internacional", acrescentou, quando questionado sobre a legalidade do bombardeio americano às instalações nucleares iranianas no domingo (22, sábado no Brasil).