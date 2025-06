Não há evidências de que Irã removeu estoque de urânio de Isfahan, diz chefe da AIEA

O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) da ONU, Rafael Grossi, disse que não há evidências de que o Irã tenha removido seu estoque de urânio altamente enriquecido de Isfahan, na região central do país. "Em tempos de guerra, todos os locais nucleares estão fechados. Então, nossos inspetores não podem fazer o trabalho deles", comentou, ressaltando que a agência não viu nada que sugira que o estoque tenha sido movido. "Mas é claro que isso precisa ser reconfirmado, assim que tivermos acesso."

Se o Irã ainda tiver controle do estoque de urânio enriquecido, pode ser mais fácil ao país iniciar um programa nuclear secreto.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado