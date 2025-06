"Não é uma questão ideológica", afirma secretário de segurança de Porto Alegre, abrigado em bunker de Israel há três dias

O secretário de Segurança Pública de Porto Alegre, Alexandre Aragon, está há três dias abrigado em um bunker em Israel desde que começou o atual conflito com o Irã .

Em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, nesta segunda-feira (16), o secretário diz que não pretende tentar sair do país antes da próxima sexta-feira (20) , quando termina o curso. Em resposta a críticas sobre um possível “turismo ideológico”, Aragon garantiu que não se trata disso:

— Não é uma questão ideológica. São outras questões que são levadas em conta. Para a gente que está muito longe, que não está acostumado com isso, não sabe dessa briga de dois mil anos, vai parecer que você está torcendo pro Grêmio e pro Inter. Infelizmente, nós gaúchos temos a cultura de reduzir as coisas a um Gre-Nal — declara.

O curso

Entre as questões trabalhadas, está a tecnologia chama de sistema de predição, um recurso para recebimentos de alertas que pode ser usado para avisos em casos de desastres naturais, como enchentes.

Clima em Israel

Aragon comentou que percebe um clima mais tranquilo do que se poderia imaginar, apesar da tensão em razão da possibilidade de novos ataques .

— As pessoas aqui estão tranquilas. Não existe aquele sentimento de desespero até porque está na cultura de resiliência do cidadão aqui. O que aconteceu agora foi que parte dos brasileiros entenderam por bem que deveriam sair e saíram. De minha parte e de mais uns dois aqui, nós entendemos que, como já vivemos crises, não é hora de criar problema para as pessoas que estão vivendo uma — afirma o secretário.