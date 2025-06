Na Otan, Macron critica guerra comercial entre aliados e defende autonomia da Europa em defesa

O presidente da França, Emmanuel Macron, reforçou o compromisso europeu com a segurança, mas criticou o que chamou de contradição entre as exigências de Washington e as barreiras comerciais entre aliados. "Você não pode nos pedir para gastar mais com defesa enquanto temos uma guerra comercial entre nós", afirmou nesta quarta-feira, 25, durante coletiva de imprensa na cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).